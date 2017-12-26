40 مليون ريال لمزاد السعيد العقاري في جدة

جدة – واس

اختتمت أمانة محافظة جدة مساء أمس المزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة بحصده قرابة 40 مليون ريال معيداً الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام والذي استمر على مدى يومين . وحوى المزاد 122 قطعة , وتبلغ مساحة المخطط الاجمالية 4 ملايين متر مربع حيث روعي في إقامة المزاد الذي تشرف على تنظيمه طائفة العقار بالمحافظة تطبيق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء المملكة للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم .

وكشف وكيل أمين محافظة جدة للأعمال المساندة رئيس لجنة المزادات أحمد بن معطي الحمراني أن مزاد مخطط السعيد يعد نقلة حضارية في إقامة المزادات المستوفية للشروط وبما يخدم صناعة العقار ونقلها لحيز التطوير , منوهاً بمتابعة معالي الأمين الدكتور هاني بن محمد أبو راس لخطوات تنظيم هذا المزاد الذي حظي بمشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين تسابقوا لاقتناء الأراضي المختلف المساحات لتأمين المسكن المناسب لها .

وأبرز الحركة الشرائية المميزة التي حظي بها المزاد وكانت اسعاره في متناول الجميع والتي يحكمها موقع المخطط وتوزيعه بشكل نموذجي بإشراف مباشر من طائفة العقار بمحافظة جدة وذلك لحيوية المخطط وموقعه بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية مما كان له بالغ الأثر في سير المزاد بكل سلاسة ومرونة وسط التنظيم المحكم في تسجيل وتدقيق معلومات المشترين بتوظيف التقنية الإلكترونية الحديثة .

وأكد رئيس طائف العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن الإقبال الكبير على المزاد من قبل المواطنين من مختلف محافظات ومناطق المملكة قد استقبلتهم 12 منصة تسجيل تدار بكوادر سعودية شابة , مشيراً إلى أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع وتم اخضاعه لآلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة ، مما أعاد الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام .