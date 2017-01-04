40 % من قضايا التستر في قطاع المقاولات

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الرياض – البلاد

قال المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية، في وزارة التجارة والاستثمار المهندس سهيل أبانمي: إن نسبة قضايا التستر في نشاط المقاولات المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تصل إلى 40 % من إجمالي قضايا التستر.

وأضاف طبقا لأرقام: إن التستر في قطاع المقاولات، يتم من خلال استغلال سجل صاحب العمل بطريقة مباشرة، أو بأي طريقة أخرى، وإسناد كثير من المشاريع إلى مقاولين غير سعوديين للعمل من الباطن.

واوضح أن من أسباب زيادة حالات التستر المكتشفة زيادة بلاغات المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة،

مبينا أن تلك البلاغات مدعومة بالأدلة على وافدين يعملون لحسابهم الخاص بتستر من كفلائهم، أو أشخاص آخرين ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة وصارمة في كشف حالات التستر؛

بما فيها التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه المنشآت يوجد فيها تكتلات من الوافدين في مختلف الأنشطة، تزاحم المواطن، وتسيطر على نسبة كبيرة من الأعمال.