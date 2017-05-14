400 طن تمور لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن

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عمان – واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , 400 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر التسليم الوزير المفوض في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن طارق رشوان وممثلي وزارة المالية السعودية، ومسؤولة العلاقات مع الدول المانحة والقطاع الخاص في برنامج الأغذية العالمي في الأردن فاتن الهندي.

وقد وقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم, جزءًا من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن.