41 مليون جهاز مبيعات آيفون فى 3 شهور

جدة ــ وكالات

كشفت شركة ابل عن ارتفاع مبيعات هواتفها الذكية الى 41.026 مليون هاتف في اقل من 3 شهور، أي بزيادة 1.6% عن العام الماضي عندما باعت 40.4 مليون آيفون، وتفوقت تلك المبيعات على تقديرات المحللين الذين توقعوا بيعها 40 مليون هاتف.

ونشرت شركة آبل نتائج أعمالها للربع الثالث من السنة المالية 2017 المنتهي في الأول من شهر يوليو الماضي، محققه إيرادات ربع سنوية بقيمة 45.4 مليار دولار أمريكي وربحية بمقدار 1.67 دولار للسهم الواحد، مما شكل ارتفاعاً بالمقارنة مع أرقام الربع نفسه من العام الماضي الذي حققت خلاله الشركة إيرادات بلغت 42.4 مليار دولار وربحية بمقدار 1.42 دولار للسهم الواحد.

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