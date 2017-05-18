41 نهائي والصدارة للملكي

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شهدت مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إقامة 41 نسخة ماضية، تسيدها النادي الأهلي بتحقيقه 13 بطولة، يليه الاتحاد بـ 8 ألقاب، والهلال بـ 7 ألقاب، ويأتي النصر بـ 6، ثم الشباب 3 والاتفاق والوحدة، ببطولتين لكل منهما.

ومر نظام مسابقة كأس الملك، بعدة مراحل؛ الأولى كانت من عام 1957 إلى 1960م، وكان نظام البطولة يعتمد على نظام الدوري، واقتصرت المشاركة لفرق المنطقة الغربية، ثم المرحلة الثانية، التي انضمت فيها المنطقة الوسطى للمشاركة في عام 1961م، حيث يتأهل بطل الوسطى لمقابلة بطل الغربية على نهائي كأس الملك،

وشهدت المرحلة الثالثة انضمام المنطقة الشرقية إلى البطولة في عام 1963م، وقسمت المناطق إلى ثلاث، يتأهل بطل من كل منطقة، ويتأهل فريق بالقرعة إلى المباراة الختامية، ويلعب فريقان نصف نهائي، وكانت المرحلة الرابعة في عام 1976م إلى عام 1990م، بمشاركة مفتوحة لجميع الفرق بنظام خروج المغلوب، ثم توقفت المسابقة بعد إطلاق لقب خادم الحرمين الشريفين على بطولة الدوري، حتى عادت للظهور مجددًا موسم 2008، وجاءت عودة البطولة؛ بسبب عودة الدوري لمسماه السابق “الدوري الممتاز”.