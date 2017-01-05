413 مليار ريال قيمة الصادرات النفطية للمملكة خلال 10 أشهر

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جدة ــ البلاد

بلغت قيمة الصادرات النفطية للمملكة العربية السعودية 52.40 مليار ريال خلال الـ 10 أشهر الأولى لعام 2016 ، بارتفاع نسبته 31.1% عن نفس الشهر من العام 2015.

وحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، شكلت قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي 77.8% من إجمالي الصادرات البالغة 67.36 مليار ريال.

وبذلك تصل قيمة الصادرات النفطية السعودية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 إلى 413.13 مليار ريال.وبالمقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام، فقد سجلت الصادرات النفطية لشهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنحو 8.4 مليار ريال