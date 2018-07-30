(416) ألف حاج وصلوا جواً عبر مطاري جدة والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد الحجاج القادمين جواً عبر مطاري، الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،، وذلك منذ انطلاق موسم حج هذا العام مطلع ذو القعدة الجاري حتى السبت الماضي، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين جواً نحو 416.086 ألف حاجا، وصلوا إلى المملكة على متن 2010 رحلة طيران.

كما كشف الاحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني، أعداد ضيوف بيت الله الحرام القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث بلغ نحو (117.441) حاجا، وصلوا عبر (651) رحلة، وبنسبة زيادة في أعداد الحجاج تصل إلى (7%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ.

بينما سجل عدد الحجاج القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نحو (298.645) حاجا، قدموا إلى المدينة المنورة عبر (1359) رحلة طيران، وسجل المطار نسبة نمو في أعداد الحجاج القادمين تقدر بـ (3%) قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران وفَرت كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، وهيأت مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليستوعب3800حاج في الساعة للقدوم، و3500 حاج في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار سبعة آلاف راكبا في صالة القدوم، و12 ألف راكب في المناطق خارج الصالة، كما أن الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد أكثر من 91 ألف حاج قادم و84 ألف حاج مغادر، وتتسع الصالات لـ 312 رحلة بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لصالات الحج والعمرة بمطار المؤسس 90 ألف متر مربع، وتحتوي على منطقة خارجية “الخيام” والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 140م2، كما يخدم مجمع صالات الحج والعمرة ما يقارب مليون حاج سنوياً، بالإضافة إلى ما يقارب تسعة ملايين معتمر سنوياً.

وفي المدينة المنورة تم تجهيز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لاستقبال الحجاج القادمين جواً، عبر تهيئة عدد 102 منصة لإنهاء إجراءات السفر الحجاج مقسمة على صالات الحج وصالة الوصول الدولي، وعدد تسعة سيور للأمتعة، وعدد 222 موقفاً لباصات الحجاج، بالإضافة إلى تجهيز صالة خاصة لإنهاء إجراءات حجاج المسار السريع (مبادرة طريق مكة) لاستقبال حجاج دولتي ماليزيا وإندونيسيا بعد أن يتم إنهاء إجراءات الجوازات لدخولهم إلى المملكة من مطارات القدوم.