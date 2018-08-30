426 مليون ريال لكهرباء المدينة الجامعية بأبها

أبها – مرعي عسيري

وقع مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي امس عقد مشروع إنشاء محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بالمدينة الجامعية “الفرعاء”, بمبلغ 426 مليون, ومدة تنفيذ 29 شهراً.

وأوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور محمد أبو داهم أن المشروع الذي تبلغ سعته 1500 ميغاواط، سيغذي المدينة الطبية والإسكان الجامعي، إلى جانب المشاريع المستقبلية للمدينة الجامعة بالفرعاء وكذلك المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى قسم الطالبات والمناطق المجاورة للجامعة.

وأضاف أبو داهم أن المحطة ستكون مغذاه من الجهد الفائق من محطة الكهرباء الرئيسة, وبالتالي ستضيف إلى منظومة الكهرباء والطاقة في المنطقة وتدعم المحطة الشمالية بالمدينة الجامعية.