43 فترة رئاسية في تاريخ التسعيني

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جدة-عبدالعزيز عركوك

حظي نادي الاتحاد منذ تأسيسه برجال تعاهدوا على خدمته، وتوارثوا حبه جيلا بعد جيل وفي كل موسم تبرز أسماء جديدة وأخرى قديمة لتقدم شيئا لهذا النادي العريق، يدفعها الحب والإخلاص والانتماء لعميد الأندية السعودية.

فمنذ تأسيس النادي في عام 1347 للعام الهجري حتى يومنا الحالي من العام 1437 وعلى مدار 90 عاما شهد كرسي الرئاسة في نادي الاتحاد 43 فترة كانت كالتالي وبشكل متسلسل: علي سلطان وعبدالعزيز جميل وحمزة فتيحي ومحمد سعيد فريج وصالح سنبل وعبدالله لنجاوي ثم عاد عبدالعزيز جميل وعبدالرحمن ملة وسليمان التركي وعبدالحميد مشخص وعبداللطيف لنجاوي وعبدالرزاق متبولي، ثم عاد عبداللطيف لنجاوي رئيسا شرفيا وفتحي أبو الجدايل، ثم عاد عبدالرزاق متبولي وعبدالسلام باناجه ويوسف الطويل ومحمد عشماوي وغازي سلطان ومازن فرعون وإسماعيل مناع والأمير طلال بن منصور وإبراهيم أفندي،

ثم عاد مرة أخرى الأمير طلال بن منصور وعبدالفتاح ناظر وحسين لنجاوي، ثم عاد الدكتور عبدالفتاح ناظر وعدنان جمجوم وأحمد مسعود، ثم عاد للمرة الثالثة الدكتور عبدالفتاح ناظر،

ثم عدنان جمجوم وطلعت لامي، ثم أحمد مسعود وجاء بعده حسن جمجوم ومنصور البلوي وجمال أبو عمارة وخالد المرزوقي وإبراهيم علوان واللواء محمد بن داخل وأيمن نصيف ومحمد الفايز وعادل جمجوم وإبراهيم البلوي، إلى أن عاد في الموسم الحالي الفقيد أحمد مسعود برئاسة النادي لمدة 75 يوما قبل أن ينتقل إلى رحمة الله، ليتولى الرئاسة صديقه ورفيق درب في تحقيق البطولات المهندس حاتم باعشن.