43 هدفاً في افتتاح ممتاز الصالات

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المنسق الإعلامي – عبدالله الغزال

شهد ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الحالي، وبحلته الجديدة تسجيل 43 هدفاً من أصل أربع مواجهات، جاءت نتائجها على النحو التالي : فوز الاتفاق على الباحة 3-2 ، وتفوق العرض على الخالدي 10-2 ، وتغلب رضوى على العلمين 11-2 ، وأخيراً انتصر النخيل على الجبلين 8-5 .

يذكر أن الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الحالي يتكون من 14 نادياً، تم توزيعهم على مجموعتين؛ إذ تحتوي كل مجموعة على سبعة أندية يلعبون على طريقة دوري كامل من ذهاب وإياب، وفي نهاية الدوري يلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الأـولى، مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية لتحديد البطل، و الوصيف للنسخة الثانية من دوري الصالات للدرجة الممتازة ، فيما يلعب صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية؛ لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع .