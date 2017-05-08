4334 سعودية في برنامج العمل عن بعد

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الرياض ــ البلاد

كشف المشرف على برنامج “العمل عن بعد” في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة أمل الشقير، عن ارتفاع عدد العاملات في البرنامج من ألف موظفة، في العام الماضي إلى 4334 موظفة، بزيادة بلغت نحو 333% حتى مارس المنصرم.

ولفتت إلى أن أكثر المهن استقطابا للفتيات هي أخصائية تسويق، ومدخلات بيانات، ومحللة نظم، ومندوبات تسويق، ومساعد إداري.وشددت الشقير على أن رواتب العمل عن بعد لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، حيث تختلف بحسب حجم الشركة وطبيعة الرواتب فيها التي وصل عددها لأكثر من 500 منشأة، مؤكدة أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يدعم رواتب العاملين في البرنامج لمدة عامين.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج العمل عن بعد في (يناير) من العام الماضي، متوقعة أن تصل عدد الوظائف إلى 141 ألفا خلال 2020.

واشترطت الوزارة أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديته من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، حيث تم تصميم المهن لتدخل في البرنامج كالترجمة وتصميم المواقع وخدمة العملاء والتسوق الإلكتروني.