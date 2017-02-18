440 مليون ريال واردات المملكة من البن الأفريقي

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

واصلت واردات المملكة من البن الأفريقي ارتفاعها السنوي، مدفوعة بالطلب المستمر، وبلغت قيمة واردات المملكة منه 440 مليون ريال خلال العام الماضي 2016، وفقا لاحدث إحصائية لمصلحة الجمارك.

يأتي ذلك في وقت يسعى رجال أعمال سعوديون لزيادة الكميات المستوردة من البن الأفريقي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة هناك ، حيث عقدوا اجتماعات متكررة مع عدد من الوفود في المملكة، وتوجهوا إلى عدد من الدول الأفريقية علی رأسها إثيوبيا، نظرًا للطلب المرتفع على البن.

وقال عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية ماجد الخميس، إن الاستثمار في البن الأفريقي يجد إقبالا واسعا من المستهلكين نسبة لارتفاع جودته وتميز نكهته، لافتا إلى أن عددا من رجال الأعمال عقدوا اجتماعات في المملكة وفي دول أفريقيا لبحث الفرص المتاحة وحجم التوسع الذي يمكن تحقيقه.