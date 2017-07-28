446 حالة انتهاك على مواقع التواصل بالمملكة

جدة ــ وكالات

كشف مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، عن ارتفاع الحالات الانتهاك المتعلقة بحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي المرصودة من قبل الهيئة في جميع مناطق المملكة خلال عام 2016 الى 446 حالة.وسعت الهيئة، حسب اختصاصها، إلى التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية في موضوعات الحالات المرصودة، علما بان هذه الحالات لم يتم التقدم بشكوى بشأنها للهيئة من المعنيين، وانما بادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.وقال المعدي ان الموضوعات التي تعلقت بها تلك الحالات، شملت العدالة الجنائية “73” حالة، واللجوء إلى القضاء “تسع” حالات، والحماية من الاتجار بالأشخاص “تسع” حالات، والحماية من العنف “35” حالة، والعمل “12” حالة، والجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية “خمس” حالات، والتعليم “48” حالة، والصحة “112”، والرعاية الاجتماعية “68”، بالإضافة الى “75” حالة في مجالات اخرى متعددة..

مرتبط