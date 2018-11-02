448 شابا وشابة يختتمون مبادرة التدريب المجانية

الدمام-البلاد
بحضور عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ضاري بن عبدالرحمن العطيشان اختتمت غرفة الشرقية بمقرها الرئيس مساء أمس المرحلة السادسة لمبادرتها لتأهيل 3000 شاب وشابة وتزويدهم بالعديد من المهارات والمعارف المطلوبة للوظائف الجديدة التي أقر مجلس الوزراء إلزامية توطينها في 12 نشاطا اقتصاديا وقصرها على المواطنين السعوديين، والتي انطلقت الاثنين 29 اكتوبر بعنوان “التميز الفعال في خدمة العملاء”.
وقال العطيشان إن المتدربين والمتدربات حصلوا على (15) ساعة تدريبية وقدمت الغرفة معلومات أساسية من خلال البرنامج التدريبي الذي قدمه المدرب علي الحربي.