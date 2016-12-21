45 ألف متدرب من الجنسين لسوق الاتصالات

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الرياض – البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل أكثر من 45 ألف سعودي وسعودية على مستوى المملكة حتى الآن في برامج صيانة وبيع الجوال.وشملت البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة بالكليات والمعاهد التقنية منذ انطلاق مشروع توطين الاتصالات، أربعة محاور هي: موظفو المبيعات، وبرنامج خدمة العملاء، وصيانة الجوال الأساسية، وصيانة الجوال المتقدمة.

وكانت وزارة العمل قررت في مارس الماضي سعودة مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بنسبة توطين 100%، بدءًا من غرة ذي الحجة الماضي ، وأكدت الوزارة استمرارها في التوطين بالتعاون مع الوزارات المشاركة في تنفيذ القرار، وهي: الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات،

ودعم الكوادر الوطنية للعمل والاستثمار في القطاع، مشددة على أن الجولات التفتيشية مستمرة في جمــيع المناطق، للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل.