45 عملية جراحية يجريها الفريق الطبي الممول من مركز الملك سلمان في مأرب

نجح الفريق الطبي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية ومبادرة نلبي النداء خلال يومي 4-5 /مايو الجاري في إجراء 45 عملية في مستشفيي هيئة مأرب وكرى.

ففي يوم الجمعة الرابع من مايو أجرى الفريق الطبي 15 عملية جراحية شملت (شد أصابع اليد وترقيع وزراعة الجلد، وإزالة الندبة واستكشاف الوتر، وتنظيف خراج خلف الأذن وإزالة ورم ، وتعديل الحاجز الأنفي وتقصير القرنيات، و إجراء عمليتين لتعديل انحراف في الأنف، وترقيع طبلات الأذنين، وتحرير مفصل اليد وزراعة عظم وتركيب جهاز تثبيت، وتثبيت ساق بسيخ نخاعي، وتنظيف جرح في الساق مع تثبيت خارجي، وإزالة شظايا في الوجه وتنظيف وترميم دخول وخروج طلقة نارية، وترميم فك سفلي في الوجه بعظم من الحوض وترميم الشفة السفلى، وإزالة وتنظيف وخياطة جروح وجه، وإجراء عملية استرخاء للعصب، وفتح البطن لتوقيف نزيف وتوصيل الأمعاء، وعملية إجراء جراحة للعين ) تمت جميعها بمستشفى هيئة مأرب.

وفي يوم السبت الخامس من مايو الجاري تم إجراء 30 عملية شملت (زراعة شريحة جلدية مع أنسجة ضامة، واستكشاف وتحرير الالتصاقات المحيطة بالعصب الطرفي للساق اليسري وزراعة جلد في ظهر القدم اليسرى، وترميم شق الحنك، وتعديل الحاجز الأنفي، وإزالة اللحمية من الأذن وأخذ خزعة من الغدة النخامية لفحص ورم، واستئصال اللوز والناميات الأنفية، وترقيع طبلة الأذن، وإجراء عمليتين لتعديل الحاجز الأنفي، وترميم مع استكمال بتر الساعد الأيسر وتنظيف وترميم اليد اليمنى وترقيع الأوتار وترقيع الجلد، وتطويل وتر الساق اليمنى، وبتر أصابع وإزالة الأنسجة الميتة، وإزالة الصفائح المكسورة في الفك السفلي وتنظيف مكان الفقدان العظمي في الفك، وتثبيت الكسر بصفائح، وغسيل مفصل الفك الصدغي الأيمن والأيسر، وإزالة الصفيحة المعدنية المتحركة في الفك السفلي، وتثبيت الفك السفلي، وإصلاح العصب الكعبري الأيسر ، وزراعة عظم للجمجمة وترقيع جلد الجمجمة، وإجراء عملية استكشافية للبطن وخياطة الكبد والحجاب الحاجز) منها 3 عمليات في مستشفى كرى والبقية في مستشفى هيئة مأرب.