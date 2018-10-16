قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع بعض قطاعات الأعمال 450 فرصة وظيفية للخريجين من برامج المؤسسة.

وشملت القطاعات 7 جهات وشركات من القطاعين العام والخاص، أبرزها (المديرية العامة للدفاع المدني

الخطوط السعودية للتموين، شركة المصيريعي، مجموعة الرقطان، شركة مداد، شركة السليمي).

وتقوم المؤسسة بتزويد قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين

حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين بعد التأكد من ملاءمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين

وتناسب الرواتب لمهارات الخريج تمهيدًا لإجراءات تعيينهم، فيما يتم التواصل مع الخريجين من قبل الشركة.