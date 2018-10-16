محليات

450 وظيفة لخريجي التدريب التقني بقطاع الأعمال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / صفر / 1440 هـ      16 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع بعض قطاعات الأعمال 450 فرصة وظيفية للخريجين من برامج المؤسسة.

وشملت القطاعات 7 جهات وشركات من القطاعين العام والخاص، أبرزها (المديرية العامة للدفاع المدني

الخطوط السعودية للتموين، شركة المصيريعي، مجموعة الرقطان، شركة مداد، شركة السليمي).

وتقوم المؤسسة بتزويد قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين

حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين بعد التأكد من ملاءمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين

وتناسب الرواتب لمهارات الخريج تمهيدًا لإجراءات تعيينهم، فيما يتم التواصل مع الخريجين من قبل الشركة.

ibrahim

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