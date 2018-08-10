451 هزة ارتدادية بعد زلزال جزيرة لومبوك الاندونيسية

سجلت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم 451 هزة ارتدادية على الأقل منذ أن ضرب زلزال مدمر جزيرة لومبوك قبل خمسة أيام.

وذكر المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.2 درجة أمس الخميس

تسببت في انهيار المباني التي تضررت جراء زلزال يوم الأحد الماضي

مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين.

وبلغت حصيلة القتلى الرسمية جراء الزلزال الذي وقع يوم الأحد، 259 شخصًا

وفقا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث، لكن وزير الداخلية ويرانتو قال يوم الخميس إن عدد القتلى بلغ 319 على الأقل.