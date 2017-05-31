49 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في اعتداء بشاحنة مفخخة في كابل

أودى انفجار شاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي بكابل بحياة 49 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 بجروح.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة الضحايا من اعتداء الشاحنة المفخخة وصل حتى الآن إلى 49 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن الانفجار الذي وقع في الساعة 8,25 (3,55 ت غ) نجم عن “شاحنة مفخخة”، مشيراً إلى أن الهدف غير واضح في الوقت الحاضر.

ويضم الحي الدبلوماسي في كابل العديد من السفارات الأجنبية.

ووقع الانفجار قرب ساحة زنبق ومركز تفتيش يؤدي إلى القصر الجمهوري وإلى عدد من السفارات ولا سيما سفارتي ألمانيا والهند، وارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود من منطقة الاعتداء.