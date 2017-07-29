49.6 مليار استثمارات الصناعة التحويلية في المملكة

جدة ــ البلاد

كشف تقرير احصاءات الصناعة التحويلية الصادر عن الهيئة العامة للاحصاء ضمن المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات ان قطاع الصناعة التحويلية شهد ضخ نحو 49.63 مليار ريال كاستثمارات خلال العام 2016م، حيث بلغت قيمة الاصول المشتراه في القطاع نحو 55.96 مليار ريال مقابل 6.34 مليار ريال أصول مباعه.

واظهرت بيانات التقرير ان اجمالي التكوين الرأسمالي (الاستثمار) سجل انخفاضا مقارنة بالعام 2015م والذي سجل فيه 54.1 مليار ريال أي بانخفاض 4.5 مليار ريال ينسبة 8.4%.

واوضح التقرير ان نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية هو الاعلى في استقبال الاستثمارات بضخ نحو 23.8 مليار ريال تمثلت في صافي الاصول المضافة والتي شكلت نحو 48% من الاستثمارات الداخلة للقطاع.

ووفقا للتقرير فقد بلغ اجمالي المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعة التحويلية عدد 108,045 منشآة موزعة ما بين 84,434 منشأة يعمل فيها اقل من 5 افراد تشكل 78%، أما منشآت الصناعة التحويلية التي يعمل فيها ما بين 5 أفراد إلى 19 فردا بلغ عددها 17,907 منشآة بنسبة 16.6%، فيما لا يتجاوز عدد المنشآت التي يعمل بها 20 فردا فأكثر عدد 5,704 منشآة تشكل نسبة 5.3%.

وبحسب البيانات فأن اجمالي عدد العاملين في قطاع الصناعة التحويلية بلغ 977,944 عامل موزعين ما بين 232,199 سعودي بنسبة 23.7% و 745,745 أجنبي بنسبة 76%.

وفيما يتعلق برواتب وبدلات ومزايا العاملين في القطاع كشف التقرير أن إجمالي تعويضات العاملين في القطاع بلغت نحو 49.13 خلال العام 2016م بمتوسط سنوي للعامل 50,245 ريال ومتوسط شهري 4,187 ريال.

وتصدر العاملين في نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة القائمة من حيث تعويضات العاملين بمتوسط سنوي 311,992 ريال ومتوسط شهري 25,999 ريال، وبفارق كبير عن النشاط التالي هو صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بمتوسط شهري 10,020 ريال.

واظهرت البيانات أن إجمالي ايرادات القطاع بلغت 608,215,503,000 ريال خلال العام 2016م، فيما بلغت نفقات القطاع 310,510,155,000 ريال، وبلغ الفائض التشغيلي للقطاع نحو 248,568,800,000 ريال.