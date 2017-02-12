49.6 مليار تداولات أسهم الشركات الخاسرة

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الرياض ــ البلاد

بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية نحو 49.6 مليار ريال، لتشكل بذلك 4.3 % من إجمالي تداولات السوق خلال العام البالغة 1.1 تريليون ريال.

وبلغ عدد الشركات الخاسرة التي تم التداول عليها خلال العام تسع شركات، وذلك من أصل 14 شركة ذات خسائر متراكمة مدرجة في السوق السعودي.

فيما شكلت تلك التداولات أحجاما تاريخية في بعضها مقارنة بالسنوات السابقة لها، حيث بلغت التداولات على أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني البالغة خسائرها 60.9 % 5.4 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 587 مليون سهم كاعلى تداول سنوي منذ إدراجها.

وجاءت تداولات أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني 4.9 مليار ريال خلال العام، وباحجام تداول بلغت 695 مليون سهم كاعلى تداول سنوي منذ إدراجها، بينما تبلغ خسائرها المتراكمة الحالية 67.8 في المائة.