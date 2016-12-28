499 مخالفة بلدية بالشرقية

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الدمام-حمودالزهراني

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة مؤخراً على 452 مستودعا ومخزنا للمواد الغذائية في كافة البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة؛ للوقوف على التزامها بالشروط الصحية.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الحملة تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في التوعية الشاملة، ومتابعة المواد الغذائية والتزام أصحاب المستودعات والمخازن بالشروط الصحية في ذلك، مضيفا: إن الحملة شملت كافة المحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة الشرقية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، وتم رصد العديد من المخالفات ورصد إنذارات لعدد من المستودعات والمخازن.

وأشار الى أن عدد المستودعات والمخازن التي استهدفت في الحملة بلغت 452 مستودعا ومخزنا، وقد بلغ عدد المخالفات التي رصدت خلال الحملة أكثر 499 مخالفة، وتم توجيه إنذارات إلى 203 من المستودعات والمخازن، وتم خلال الحملة إغلاق 25 مستودعا ومخزنا.