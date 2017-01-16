5 آلاف دراجة نارية “تحمي” ترامب في يوم تنصيبه

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يعتزم أكثر من 5 آلاف من سائقي الدراجات النارية، الجمعة، المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في واشنطن، في خطوة تعبر عن دعمهم ومساندتهم، وربما حمايتهم أيضا، للرئيس الأميركي الجديد.

وقال مؤسس مجموعة “بايكرز فور ترامب” كريس كوكس وفقا لـ”سكاي نيوز” إن الفكرة جاءت لإظهار دعم سائقي

الدراجات النارية للرئيس الجديد بطريقة جديدة ومختلفة، مضيفا، “في حال كانت هناك حاجة إلينا، سنشكل جدارا لإبقاء الأمور سلمية”.

وتابع : “رغم أن مجموعتنا غير عنيفة، لكننا سنقف في وجه أي شخص سيحاول إثارة مشكلات

أو الاحتجاج على الإدارة الجديدة.. سنشكل جدارا جنبا إلى جانب عناصر الشرطة”.

ويتوقع كوكس أن يكون انتقال السلطة سلميا، مضيفا “لن نتواجد هناك إلا للتعامل مع الأشخاص الذين

يعتدون على النساء ويبصقون عليهن ويرمون الأشياء عليهن”.

وتأتي تلك التصريحات في وقت أعلن متظاهرون أنهم سينزلون إلى شوارع واشنطن، الجمعة

للاحتجاج على انتخاب ترامب، بهدف “إيقاف حفل التنصيب”.