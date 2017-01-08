5 آلاف يتنافسون على جائزة (السائق المثالي) بالشرقية

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الدمام ــ واس

يتنافس أكثر من 5300 متسابق من المواطنين والمقيمين على جائزة المنطقة الشرقية، للسائق المثالي في نسختها الثالثة لهذا العام.

وأعلن الأمين العام لــمجلس أمناء الجائزة المهندس سلطان بن حمود الزهراني، استمرار التسجيل للجائزة حتى نهاية شهر يناير الحالي، داعياً المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والقطاع الخاص المسارعة، في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة .

وقال: إن الجائزة نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات، ضمن حملتها التوعوية، مشيراً إلى تنظيم معرض ميداني متنقل بين مدينة الدمام والخبر ومحافظة الأحساء ضمن الفعاليات، حيث وزعت أكثر من 50 ألف بروشور توعوي وتعريفي بالجائزة، وبثلاث لغات ( العربية ، الإنجليزية ، والأردو ).

وأضاف، أن الإدارة التنفيذية للجائزة تواصلت مع عدد من الجهات الحكومية؛ منها أمانة المنطقة الشرقية، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، وبعض جهات القطاع الخاص بالغرفة التجارية، وشركة أرامكو السعودية، وغيرها من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف توعية منسوبيها،

وتشجيعهم على التسجيل، والمنافسة على الجوائز التي يبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون ريال، مشيراً إلى أنه يقع على عاتق هذه الجهات في القطاعين مسؤولية رفع ثقافة منسوبيها، وأن الإدارة التنفيذية للجائزة مستعدة لخلق شراكات لتوعية المواطن والمقيم بأهمية السلامة المرورية، وذلك من خلال المحاضرات والمعارض المتنقلة .