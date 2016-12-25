5 أندية تتأهل لممتاز الصالات

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اختتمت مباريات الجولة التاسعة من منافسات دور المجموعات للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي، بإقامة ثماني مواجهات، جاءت نتائجها كما يلي:

ضمن مباريات المجموعة الأولى، فاز العرض على الرياض 0/14، و تغلب مصدة على الشعيب 1/2 ، وضمن مباريات المجموعة الثانية، انتصر القادسية على النهضة 2/7 ، و تفوق العلمين على الخويلدية 2/20 ،

وفي المجموعة الثالثة فاز النخيل على الأنصار بنتيجة2/9، فيما تغلب الباحة على قلوة بنتيجة 4/6، وفي المجموعة الرابعة تفوق رضوى على الريان بنتيجة 3/8، و اخيراً فاز الخالدي على الصقور بنتيجة ستة 4/6.

بذلك تتأهل أندية (مصدة ، القادسية ، الاتفاق ، أبها ، رضوى) رسمياً إلى الدوري العام الممتاز لكرة قدم الصالات على أن تكتمل الأندية المتأهلة في الجولات المقبلة .