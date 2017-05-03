5 أندية تنتظر إشارة من أوزيل

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إعداد- محمود العوضي

لا يزال مصير النجم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، غامضًا، في ظل عدم تمديد اللاعب تعاقده مع النادي اللندني، والذي ينتهي في صيف 2018. ويعيش أوزيل لحظات حاسمة في مشواره مع الجانرز، حيث تكهن الكثيرون بإمكانية رحيله، لعدة عوامل؛ آخرها الغضب من قرار خضوعه لكشف المنشطات عقب الديربي اللندني، الذي خسره أرسنال أمام توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي. كما تراجع مستوى اللاعب الألماني بشدة، وبات يربط مصيره باستمرار آرسين فينجر مدربًا للفريق، لذا يفكر مسؤولو أرسنال في بيعه بنهاية الموسم الجاري، للاستفادة من المقابل المادي، بدلاً من التفريط فيه مجانًا. ويبدو أن هناك 5 محطات تنتظر مسعود أوزيل في فترة الانتقالات الصيفية، عقب نهاية الموسم الجاري.

يأتي على رأس هذه الأندية، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونيخ، كما يتطلع نادي باريس سان جيرمان للفوز بصفقة أوزيل، وكذلك فنربخشة التركي، ولا تعد أبواب الصين مغلقة أمام مسعود أوزيل، خاصة في ظل القوة الشرائية لأندية دوري المحترفين، التي جذبت الكثير من لاعبي البريمييرليج، مثل الثنائي النيجيري أوديون إيجالو، وجون أوبي ميكيل، والبرازيلي أوسكار، والإيطالي جراتسيانو بيليه.