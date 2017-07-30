5 خلطات طبيعية لإزالة مكياجك بأبسط الطرق

خاص البلاد / نيفين عباس

هناك الكثير من كريمات إزالة المكياج لكن تحتوى بعضها على مواد تضر بالبشرة وتتسبب بظهور الحبوب أو الحساسية كما أنها باهظة الثمن

نقدم لكِ اليوم خمس وصفات منزلية طبيعية لإزالة مكياجك بأبسط الطرق تعرفى عليها عبر السطور التالية

1- خلطة زيت الزيتون

قومى بدهن بشرتك بواسطة قطنة مبللة بزيت الزيتون وأتركيها دقائق ثم قومى بغسل بشرتك للتخلص من المكياج والشوائب

2- خلطة الحليب والعسل الأبيض

إخلطى ملعقة كبيرة من الحليب مع ضعف كميتها من العسل النحل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة من المياه ثم أتركى المزيج قليلاً بالثلاجة

مررى المزيج بواسطة قطعة من القطن ستلاحظين أنها تزيل أثار المكياج سريعاً ثم قومى بشطف وجهك بالماء

3- خلطة ماء الألوفيرا

إخلطى ربع كوب من مياه الألوفيرا مع نصف كوب من زيت الزيتون ومررى الخليط بواسطة قطعة من القطن على بشرتك حتى تتخلصى تماماً من الشوائب وأثار المكياج

4- خلطة زيت الزيتون وجوز الهند

إمزجى كمية متساوية بسيطة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون تعادل نصف ملعقة لكل نوع مع كوب من الماء مضاف لهم 2 ملعقة كبيرة من الشامبو المخصص للأطفال

إمسحى وجهك بالمزيج بواسطة قطعة من القطن وإغسلى وجهك لتحصلى على بشرة نظيفة خالية من آثار المكياج والحبوب والأتربة

5- خلطة زيت اللوز الحلو

إخلطى 2 ملعقة كبيرة من الحليب مع 6 ملاعق كبيرة من قطرات زيت اللوز الحلو

إدهنى وجهك بالخليط جيداً بواسطة قطنة ثم قومى بغسل بشرتك بماء دافئ