5 سعوديين يتصدرون قائمة أقوى الشخصيات العربية

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دبي ــ وكالات

نشرت صحيفة “جلف بزنس” قائمتها السنوية لأقوى مائة شخصية عربية لعام 2017، لتحتل الشخصيات السعودية قمة الترتيب بالمراكز الخمسة الأولى.

وقالت الصحيفة الاقتصادية الناطقة بالإنجليزية في تقرير مطول إن الشخصيات السعودية ظلت محتفظة بصدارة القائمة، وحوت قائمة المائة شخصية الأكثر تأثيراً في المنطقة 16 سعوديا ، بينهم خمسة تصدروا القائمة وهم:

الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، و خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو وزير البترول والتعدين، يوسف عبدالله البنيان، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس سابيك، ومحمد بن عيسي الجابر، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة “أم بي آي” الدولية، ومنصور صالح الميمان رئيس مجلس إدارة “البنك الأهلي التجاري”.