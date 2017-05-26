5 كويكبات تقترب من الأرض

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واشنطن ــ وكالات

توقع المستكشف الفضائي في مختبر “ناسا” رون بالك، اصطدام 5 كويكبات ضخمة بالأرض عند اقترابها منها في العام المقبل.

ونشر رون بالك، تغريدة على موقع تويتر تضم قائمة بخمسة كويكبات من المتوقع ان تقترب قريبا من الارض في العام المقبل، وأضاف بالك “ستقترب 5 كويكبات من الأرض، أقل من المسافة القمرية خلال العام المقبل”، وتابع: ان اول عملية اقتراب من الأرض ستكون يوم 23 يوليو، عندما يقترب الكويكب 2017 BS5، الذي من المتوقع أن يبلغ قطره 40-90 مترا الى مسافة752,937 ميل من الأرض.

وتوقع المصدر نفسه، ان يأتي اللقاء القريب الأكثر اثارة للقلق فى 12 اكتوبر، عندما يقترب كويكب 2012 TC4 نحو 35،828 ميلا من الأرض. يذكر ان ثلاث كويكبات أخرى ستقترب من الأرض في 3 ديسمبر و 24 فبراير و2 أبريل، وبينما أبرز بالك تلك الكويكبات الخمسة، من الممكن أن تشهد الأرض اقتراب كويكبات أخرى غيرها.