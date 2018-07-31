5 محترفين يدعمون صفوف جدة

جدة – محمد صالح

نجحت إدارة نادي جدة برئاسة أحمد البعداني في توقيع 5 عقود احترافية دعماً للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان، لأندية الدرجة الأولى؛

حيث وقع اللاعبون الخمسة عقوداً احترافية لمدة موسم واحد وهم: السعودي حسن باتياه “مدافع”، والمالي عثمان دياباتي “لاعب وسط”، والإيفواري أزوي الان “مدافع”، والإيفواري بريفان قريسان “جناح أيسر”، والكنغولي أبيمي جيوفاني “جناح أيمن”.

وقد عبر اللاعبون الخمسة عن سعادتهم بتمثيل فريق جدة، مقدمين شكرهم إلى إدارة النادي، متمنين تقديم المستوى المأمول منهم. من جانب آخر، صرفت إدارة نادي جدة راتب شهر “يوليو” لكافة منسوبي النادي، من جهاز فني وإداري وطبي، مساء أمس (الاثنين)، يأتي ذلك وفق الخطة المالية المعتمدة من قبل إدارة النادي التي تسعى للحفاظ على سير العمل قبل انطلاقة منافسات دوري الأولى.