5 مدربين كوبيين لأخضر ألعاب القوى

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الرياض- البلاد

أنهى مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد محمد براك الدوسري التعاقد مع خمسة مدربين من كُوبا وذلك لتدريب لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى في التخصصات التالية: الوثب الطويل و400م حواجز، و110م حواجز، ورمي الرمح، وقذف القرص،

وكذلك 3 أخصائيين علاج طبيعي، ويعتبرون من خيرة المدربين على المستوى العالمي نظراً لإنجازاتهم العالمية والاولمبية التي حققوها مع المنتخب الكوبي لألعاب القوى.

من جهته عبر مدير المنتخبات عن سعادته بإنهاء تلك التعاقدات في وقت وجيز، معبرا عن خالص شكره وتقديره للقنصل السعودي في كوبا الأستاذ فيصل بن ناصر الحقباني لاهتمامه والدور الكبير الذي بذله في تذليل كافة الصعوبات.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لألعاب القوى هو أول اتحاد بعدالانتخابات الجديدة يتخذ خطوات سريعة ومدروسة للاستعداد لدورة الألعاب الآسيويه 2018 بجاكرتا.