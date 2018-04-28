5 مشروعات شبابية تحصد جوائز ملتقى (شغف 2)

مكة المكرمة-البلاد

توج ملتقى ” شغف ” في نسخته الثانية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة واختتمت أعماله أمس ، خمسة مشروعات شبابية ، بجوائز نوعية تتمثل في دعم مالي وتقني، مقدمة من بنك التنمية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، ومؤسسة الأساليب الذكية ، برعاية غرفة مكة المكرمة.

وحظي ملتقى “شغف2” الذي استقطب آلاف الزوار، بأصداء واسعة في أوساط رواد الأعمال ، خاصة المستثمرين في مجال عربات الأطعمة المتنقلة الـ “فود تركس” .

وسجل ملتقى شغف نحو 8000 زائر وزائرة في أيامه الثلاثة، التي بدأت الثلاثاء الماضي ، كما وصل عدد المشاركين في مسابقة ” شغف ” إلى 73 مشاركاً من رواد ورائدات الأعمال، منذ بدء التسجيل بتاريخ 26 رجب وحتى السادس من شعبان الجاري ، في حين تم اختيار المشاريع بناءً على رأي لجنة مكونة من جهات الدعم ، لتقييم أفضل خمسة مشاريع وفق الشروط المعلن عنها في رابط التسجيل .

وفازت أحلام مشعل الشريف عن مشروعها “كيك ومخبوزات” في نشاط بيع الحلويات ، وفدوى عبدالستار الأنديجاني بمشروع ” أنا والورد” لنشاط بيع الورود، وفهد علي العسيري بمشروعه “متجر روائع التسويق ” المخصص لنشاط بيع الساعات , ومحمد سعيد العامودي بمشروعه المتمثل في مركز تدريب ، إلى جانب عبدالرحمن سعيد الغامدي عن مشروعه المتخصص في بيع العصيرات، حيث سيحصل الفائزون على تمويل وخدمات تقنية من مواقع وتطبيقات إلكترونية، إضافة إلى استشارات واستثمارات جريئة.

من جانبه أوضح مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وديع بن محمود مليباري ، أن التمويل المقدم من معهد ريادة الأعمال الوطني الجهة الراعية لبنك التنمية ، يتراوح ما بين 50 ألفاً و300 ألف ريال.

وقال: “ستدخل المشاريع الفائزة في مسارات دراسة الجدوى وتقييمها وتحديد المبالغ تمهيداً لتقديم التمويل المناسب لكل مشروع منها “، مؤكداً صدور الموافقة الكاملة على أفكار المشاريع الخمس الفائزة في مسابقة ” شغف ” التي تعد نموذجاً أول سيتم تحويله إلى مسابقة سنوية خلال النسخ القادمة من ملتقى ” شغف 3 “.