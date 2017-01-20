5 ملايين يورو هبة من المملكة لتجديد معهد بباريس

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باريس ــ وكالات

قال معهد العالم العربي: إن المملكة العربية السعودية ستسهم بـ5 ملايين يورو في تجديد وتحديث معهد العالم العربي بباريس، الذي أقيمت بنايته الفخمة على نهر السين قبل 30 عاماً.

وأزيح الستار عن لوحة شكر للهبة، التي قدمها الملك سلمان بحضور وزير الخارجية عادل الجبير، وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي.

وقال المعهد في بيان: إن مساهمة المملكة ستتيح، مع مساهمات دول عربية أخرى، البدء في هذه الورشة الكبيرة للتجديد والتحديث، وخصوصاً النقوش والمنمنمات العربية لواجهة المعهد.