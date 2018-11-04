5.8 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج في أسبوع

دبي ــ وكالات

سجلت القيمة السوقية لبورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي 5.8 مليار دولار، لتصل لمستوى 1.0572 تريليون دولار.

وأوضحت بيانات حديثة ان وتيرة مكاسب البورصات الخليجية قد تراجعت بالأسبوع المنقضي مقارنة بارتفاع بنحو 11.6 مليار دولار بالقيمة السوقية لتلك الأسواق بالأسبوع السابق له. واستقرت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنهاية تعاملات الأسبوع لتسجل مستوى 499.9 مليار دولار. وأفادت البيانات ان اسواق المال بدول الخليج صعدت القيمة السوقية لها بنسبة 0.6% خلال الأسبوع المنتهي، وتصدر سوق أبوظبي قائمة المكاسب السوقية للمنطقة بنسبة تغيير بلغت 1.7%، فيما استمر تراجع بورصة البحرين، وتحول أيضاً سوق مسقط للخسارة. وتشير البيانات، إلى أن القيمة السوقية لبورصة أبوظبي حصدت مكاسب نحو 2.3 مليار دولار، لتنهي تداولات الأسبوع عند 134.7 مليار دولار، مقارنة بـ132.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، قد أنهى تعاملات أمس الأول على ارتفاع للجلسة الثانية على الترتيب، ليسجل مستوى 4920.67 نقطة.

وفي المركز الثالث تظهر بورصة دبي، والتي صعدت القيمة السوقية لها بنسبة 1.5%، لتسجل مستوى 99.6 مليار دولار، مقابل 98.2 مليار دولار بالأسبوع الماضي، لتحصد 1.4 مليار دولار.

وسجل المؤشر العام بدبي، ارتفاعاً بنحو 2.51%، ليغلق عند مستوى 2805.22 نقطة، محققاً أعلى وتيرة صعود منذ نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي.

واستمرت مكاسب بورصة الكويت الأسبوعية، لتبلغ القيمة السوقية لها 94.7 مليار دولار بالأسبوع المنتهي، مقارنة بـ94.2 مليار دولار بالأسبوع السابق له، بارتفاع 0.5%، ومكاسب 0.5 مليار دولار.

وصعد المؤشر العام بالسوق الكويتي خلال الأسبوع 0.59%، ليغلق عند النقطة 5069.36، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5039.56 نقطة، بمكاسب أسبوعية تقدر بنحو 29.8 نقطة.

في حين هبطت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنسبة 0.2%، لتصل لـ21.4 مليار دولار، مقارنة بـ21.5 مليار دولار بالأسبوع الماضي.

وهبط سوق البحرين المالي، خلال تعاملات الأسبوع، بضغط من سهم ألبا القيادي أثر إعلان نتائج أعماله، ليهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.18%، إلى المستوى 1313.23 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط، بنسبة 0.2% تقريباً، لتبلغ 47.7 مليار دولار، مقابل مستوى بالأسبوع الماضي عند 47.8 مليار دولار.