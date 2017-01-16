50 ألف سعودي يشاركون في حملة تحدي المليار خطوة

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جدة ــ البلاد

يشارك حوالي 50 ألفاً من السعوديين والوافدين المقيمين في حملة تحدي المليار خطوة، التي يسعى من خلالها سعوديون إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكتحفيز للمشاركين بإمكانهم التعرف على نتائجِهم اليومية، وترتيبهم على مستوى المملكة في عدد الخطوات، التي قاموا بها عبر تطبيق إلكتروني مرتبط بالحملة.

و تستمر الحملة، التي انطلقت بداية الشهر الحالي، حتى الوصول للرقم القياسي مع تشكل فرق متنافسة بين المشاركين.

و يقول المنظمون: إن الحملة تأتي تماشياً مع توجهات وزارة الصحة الساعية لخفض معدلات أمراض السكري في المملكة والتوعية بأضرار السمنة، كما أنها تسعى لغرس رياضة المشي من خلال خلق حالة تنافسية بين الأفراد داخل المجتمع.