50 قتيلاً في حرائق غابات بالقرب من أثينا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرائق التي تجتاح محيط أثينا منذ (الاثنين) إلى 50 قتيلا على الأقل بعد عثور السلطات صباح اليوم (الثلاثاء) على جثث متفحمة لـ26 شخصا في باحة منزل في ماتي في شمال شرق أثينا.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح في الحرائق.

وتواجه اليونان موجة حر منذ (الأحد)، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تساناكوبولوس أنّ معظم الضحايا الذين قضوا أمس، حوصروا

في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم

مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف أن بين الجرحى 16 طفلا.

وتواجه اليونان موجة حر منذ (الأحد)، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.