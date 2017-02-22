50 مليار دولار استثمارات متوقعة للطاقة المتجددة

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الخبر – رويترز

دعت المملكة المستثمرين لتقديم طلبات التأهل للجولة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة البالغة قيمته بين 30 و50 مليار دولار بحلول 20 مارس القادم.

وتهدف المملكة للوصول بقدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجاوات بحلول 2023 وفقاً لرؤية 2030 .

وتقوم خلال الجولة الأولى بتطوير محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرتها 300 ميجاوات في سكاكا بمحافظة الجوف .

وقالت الوزارة في بيان إن المشروعات ستلقى دعما من اتفاقات لشراء كهرباء الطاقة الشمسية لأجل 25 عاما واتفاقات لشراء كهرباء طاقة الرياح لأجل 20 عاما. وستعلن الوزارة عن المؤهلين لتقديم العروض بحلول العاشر من أبريل.

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، المهندس خالد الفالح: “نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسة على مستوى العالم”.