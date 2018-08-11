50 منحة لطلبة باكستان للدراسة في جامعات المملكة

إسلام آباد-واس

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي عن تخصيص منح تعليمية لخمسين طالباً من جمهورية باكستان الإسلامية للدراسة في جامعات المملكة العربية السعودية .

جاء ذلك خلاله خلال لقائه في إسلام آباد أمس معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، بحضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور علي هوساوي .

وأوضح السفير المالكي خلال اللقاء أن المملكة ستتحمل كافة النفقات المتعلقة بالدراسة والسكن للطلبة الباكستانيين الذين ستقدم لهم المنح الدراسية مشير إلى أن المنح الدراسية للطلبة الباكستانيين ستتضاعف العام المقبل .

وأكد أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع باكستان وشعبها الشقيق، وأنها لن تدخر جهداً في الوقوف معها ومساعدتها ودعمها .

من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن شكره للمملكة على تخصيص المنح الدراسية للطلبة في باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح الطلبة من إقليم بلوشستان الباكستاني للدراسة في جامعات المملكة.