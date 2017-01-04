50 منهم في صناعة الطيران.. توظيف 230 خريجا من تقنية جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

وقع أمس الأربعاء في الكلية التقنية بمحافظة جدة أكثر من ( 230 ) خريجاً عقود توظيفهم بعدد من قطاعات الأعمال، في برنامج التوظيف المباشر؛ وفق لقاء توظيفي نظمته الكلية، وحظي برنامج صيانة الطيران بتوظيف 50 خريجا، فيما توزع بقية المتقدمين البالغ عددهم 180 خريجا للالتحاق بوظائف تقنية وإدارية في عدد من شركات القطاع الخاص، والتي قامت باستقطابهم وإجراء المقابلات الشخصية، واختبارات أخرى في مهارات اللغة الإنجليزية، ومن ثم توقيع عقود توظيفهم مباشرة .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن التوظيف المباشر، شمل مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الإنتاج والتقنية الكهربائية والتبريد والتكييف والمحركات والمركبات والتقنية المدنية والمعمارية والتسويق والمحاسبة، مشيرا إلى أن معدل الرواتب يتراوح ما بين 5800 إلى 7000 ريال إضافة الى الحوافز الأخرى؛ مثل المكافآت السنوية وبدل المواصلات وبدل السكن والتأمين الطبي .

وقال السريعي: إنه وفقا للتعاون المستمر مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران- إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية- فقد تم التنسيق لاستقطاب عدد من خريجي الكلية لتوظيفهم في مجال صيانة وهندسة مقصورات الطائرات، وذلك للعام الثاني على التوالي؛ حيث سبق توظيف 60 خريجا العام الماضي، واليوم سيتم استقطاب أكثر من 50 خريجا إضافة إلى استمرار برامج التوظيف المختلفة مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة سيتبعها خطوات مستقبلية لتلبية الاحتياجات الوظيفية في هذا المجال وغيره من المجالات الوظيفية المناسبة.

وعن آلية التوظيف أفاد المهندس السريعي أنه تم استقبال الخريجين وإيضاح المهام الوظيفية ومجالها في صيانة مقصورات الطائرات، وكذلك الحال في الوظائف الأخرى التي قدمتها الشركات الأخرى المشاركة، ومن ثم تُجرى لهم المقابلات الشخصية وعمل اختبارات في مهارات اللغة الإنجليزية لبعض الشركات المشاركة، ومن ثم استكمال آلية التوظيف وتوقيع العقود .

وتابع السريعي بأن إجمالي من سيتم توظيفهم في كافة الجهات المشاركة يبلغ 230 خريجا، مبيناً أن العمل متواصل لعقد سلسلة من اللقاءات الوظيفية المستمرة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة بين قطاعات الأعمال والكلية لتأهيل التقنيين السعوديين، وانخراطهم في سوق العمل وتعزيز التعاون مع جميع قطاعات سوق العمل في مجالي التدريب والتوظيف.

وبين أنه سيتم متابعة مسارات هؤلاء الخريجين الوظيفية ونتائجها، وتذليل المعوقات التي تواجههم والقيام بزيارات ميدانية متتابعة للتعرف على مستوى الأداء.

ودعا السريعي رجال الأعمال والشركات ذات العلاقة لزيارة الكلية والاطلاع عن كثب على برامج التدريب، ومن ثم بحث آليات العمل المشترك الذي يحقق مستقبلا وظيفيا لخريجي الكلية في مختلف التخصصات والمجالات انطلاقاً من اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمخرجاتها، والعمل على تفعيل آليات التعاون والشراكات مع القطاع الخاص،

حيث تقوم الكلية ومن خلال مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالتنسيق مع جميع القطاعات ميدانيا، وحصر الوظائف التي تتناسب مع مخرجات الكلية، ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة في التوظيف منوها إلى أن الكلية التقنية بمحافظة جدة وضعت خطة زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات؛ بهدف التعرف على احتياجاتهم من خريجي الكلية في مختلف المجالات، ومن ثم التنسيق لعقد اتفاقات توظيف حسب احتياجاتهم، ومنها برامج التدريب المنتهي بالتوظيف والتي حققت فاعلية كبيرة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمخرجات الكلية.