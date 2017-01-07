500 ألف درهم غرامة اقتناء (الأسد)

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ابو ظبي – وكالات

جرّمت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتناء الحيوانات البرية، كالأسود والنمور، على أنها حيونات أليفة. ويعتبر امتلاك الحيوانات البرية، رمزا للمكانة الاجتماعية بالنسبة للبعض في الدولة الخليجية، غير أنّهم الآن يعرضون أنفسهم لخطر السجن أو دفع غرامة كبيرة.

وأظهرت صور سابقة اصطحاب البعض أسودا في سيارتهم، كما نُشر فيديو في أكتوبر/تشرين الأول، يظهر فيه خمسة نمور على أحد الشواطئ في دبي. وكما كان متوقعا، أعرب مسؤولون عن قلقهم إزاء مخاطر تجول هذا النوع من الحيونات بحرية.

ويحظر القانون الجديد شراء أو بيع أو امتلاك “جميع أنواع الحيوانات البرية والمدجنة الخطيرة”، وفقا لموقع غلف نيوز.

ويُسمح فقط بالاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها في حدائق الحيوان، والمحميات البرية، ودور السيرك، ومراكز الأبحاث.

ويفرض القانون على أي شخص يصطحب قطا كبيرا، أو أي نوع من الحيوانات البرية في الأماكن العامة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم، أي حوالي 136 ألف دولار.