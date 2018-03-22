500 ألف مستفيد من الخدمات التخصصية في ” فهد الطبية “

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التخصصية لمدينة الملك فهد الطبية من 250 ألف إلى 500 ألف شخص خلال الثلاث أعوام الماضية فيما تم تنويم 30 ألف شخص خلال العام الماضي، مشيراً إلى زيادة عدد الأسرة من 1000 سرير إلى 1600 سرير لتصيح المدينة من أكبر الصروح الطبية في المملكة.

جاء ذلك أمس خلال حفل خريجي البرامج التدريبية لعامي 2106 ــ 2017 في مدينة الملك فهد الطبية

بحضور عدد من مسئولي وزارة الصحة والمهتمين في القطاع الصحي.

وأضاف الربيعة” سعيد أن أكون في هذا الصرح المتميز الذي نفتخر به، والذي أتقدم فيه لكل العاملين به بالشكر على هذا الإبداع

والتميز، فمدينة الملك فهد الطبية منشأة تنمو نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية

كما أشكر الزملاء في هيئة التخصصات الصحية على جهودهم التي يقدمونها لتطوير قدرات وجودة الممارسين الصحيين

والتوسع في التخصصات مع المحافظة على الجودة وتحسينها، فجميع الممارسين الصحيين نفتخر بهم

كونهم الثروة الحقيقية لهذا البلد”.

ووجه معالي الدكتور الربيعة كلمةً للخريجين والخريجات قال فيها: “جئنا جميعاً هنا اليوم لنحتفل بـ 356 خريج وخريجة

وأضاف: أقول “لكم مني كل الشكر والتقدير، وأهنئكم على ما تحصلتم عليه و أنجزتموه، فالوطن ونحن فخورون بكم وإنجازاتكم”.

من جانبه، أشار المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود اليماني إلى إستحداث أكاديمية طب الأسرة

في المدينة الطبية بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الملكية الإيرلندية لطب الأسرة

تتولى مهام التأهيل وتطوير الكفاءات العالية، إضافة إلى زيادة فرص ومقاعد التدريب.

وبين اليماني أن المدينة الطبية تسعى لرفع مستوى الرعاية الصحية من خلال عنصري التدبيب والابتعاث

والذي يظهر في تبنى برامج التدريب المحلية والعالمية وعقد الشراكات والاتفاقيات لتمكين الممارسين الصحيين

من المساهمة في جودة خدمات الرعاية الصحية التخصصية والتي تقدمها مدينة الملك فهد الطبية.

وقال الدكتور اليماني، أن ازدياد التعاون مع المدينة الطبية من مراكز عالمية طبية وتعليمية

إضافة إلى الجامعات والكليات المتخصصة في المجالات الطبية وذلك ليقينهم بأن المدينة تضع تطوير وتأهيل العاملين من أولوياتها.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشئون الأكاديمية والتدريب الدكتور أسامة الشايع ، تخريج 524 مبتعث ومبتعثة من برامج الإبتعاث

في تخصصات الطب لمرحلتي الإقامة والزمالة والتخصصات الدقيقة، إضافة إلى التمريض والصيدلة

وغيرها من التخصصات خلال العشر سنوات الماضية .

وعن البرامج المحلية بين الشايع، وجود 26 برنامج للأطباء المقيمين، و32 برنامج زمالة تخصص دقيق تحت مظلة

وإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى 26 برنامج تدريبي داخلي

بلغ عدد الخريجين خلال العاميين الماضيين 256 طبيب مقيم و100 طبيب لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق.

وأضاف: “بلغ عدد خريجي حملة ماجستير الإدارة الصحية من جامعة مانيسوتا لعامي 2016/ 2017م ( 26 ) خريج

من خلال الإتفاقيات التي قمنا بها مع المؤسسات والجامعات العالمية

كما بلغ عدد الخريجين من برامج التدريب الصحي 317 خريج في 41 برنامج في تخصصات الصيدلة والتمريض

والدبلومات الصحية مثل دبلوم سحب الدم ، التعقيم ، الفسيولوجيا العصبية ، وغيرها من التخصصات “