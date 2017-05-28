(500) شاب مكي ينطلقون لخدمة المعتمرين

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مكة المكرمة- البلاد

يعتزم مشروع تعظيم البلد الحرام عبر برنامج شباب مكة في خدمتك, إطلاق أنشطته الموسمية بـ 500 شاب مكي في أول أيام شهر رمضان المبارك، يمثلون 8 أنشطة رئيسية ويقدمون من خلالها خدمات تطوعية لضيوف الرحمن، تتمثل في تطويف كبار السن والعجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة مجاناً،

حيث يعملون على مدار 24 ساعة بالمناوبة بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجموعة أخرى تساند رجال المرور في مواقف كدي ويساهمون في تنظيم حركة السير وترتيب سيارات المعتمرين وتهيئة المداخل والمخارج لها بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة, ونشاط التوعية بحق الطريق الذي يقوم بفسح المجال للزوار لمنع التكدس والزحام بالشراكة مع الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة ،

كما تمنع الافتراش والظواهر السلبية كالجلوس في الطرقات المؤدية إلى الحرم والوضوء فيها وغيرها .

وتقوم مجموعة أخرى من شباب مكة بإسعاف المصابين في الحرم من كلية الطب بجامعة أم القرى بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ونقل المصابين إن كانت الحالات حرجة إلى مستشفى أجياد ومجموعة تقوم بتوصيل العجزة والمسنين من وإلى المسجد عبر خدمة عربات الإحسان .

وتنطلق هذه المناشط الخدمية من رؤية قيمية وهي أن يكون الشاب المكي مثالاً في إجلال البلد الحرام وتعظيمه قائماً بواجبه تجاهه، مدركاً لخصائصه، محباً لعمل الخير وخدمة قاصديه من ضيوف الرحمن .

وقال مدير برنامج شباب مكة في خدمتك سعود الرحيلي: إن البرنامج يهدف إلى إعطاء صورة مشرفة عن شباب مكة المكرمة وإعادة كتابة التاريخ المكي من جديد، مشيراً إلى أن البرنامج استقبل عدداً كبيراً من شباب مكة للمشاركة في أنشطته لموسم رمضان المبارك يصل إلى أكثر من 4000 متقدم , وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وتم ترشيح 500 منهم للمشاركة في تقديم الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن في رمضان.

يذكر أن هذه المناشط تقدم للعام الثالث عشر على التوالي واستفاد منها في الأعوام الماضية أكثر من ٨ ملايين مستفيد .