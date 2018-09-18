500 متقدم لبرنامج الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات

الرياض- البلاد

باشرت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني استقبال 500 متقدم لبرامج الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات ضمن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف التي تنفذها الأكاديمية وتمنح على إثرها المتخرج شهادة دبلوم تمكنه من العمل في أي مطار من مطارات المملكة.

وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية الأستاذ فهد بن سليمان الحربي أن الأكاديمية استقبلت منذ بدء الحملة في 1 أغسطس وحتى 26 أغسطس ” 3818 ” طلباً للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع لتخصص فني إطفاء وإنقاذ، ومشغل مطارات، ومشغل أجهزة إنذار، ومُسعف، ومشغل نظام، مشيراً إلى أن الأكاديمية وفرت كل الإمكانات لاستقبال المتقدمين.

ولفت النظر إلى أن الأكاديمية حققت قبل نهاية الربع الثالث من 2018م أرقاماً قياسية في أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية والدورات القصيرة، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات التي عقدتها الأكاديمية 5694 متدربا من ضمنها الدورات الدولية التي تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الشريك الاستراتيجي للأكاديمية

فيما أوضح رئيس قسم شؤون الطلاب بالأكاديمية الأستاذ ثامر بن عوض المطيري إلى بدء عملية الفرز الآلي مع نهاية مرحلة التسجيل، إذ اسُتبعد من لم تتطابق عليهم الشروط، واختير المرشحين لدخول الاختبارات وفقاً لمعدل الثانوية العامة ودرجات اختبارات القدرات والتحصيلي واللغة الانجليزية.