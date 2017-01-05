500 مركز صحي ضعيفة الأداء

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جدة – البلاد

كشف التقرير الشهري لوزارة الصحة بشأن الرعاية الأولية ، عن وجود نحو 500 مركز صحي ضعيف الأداء، بما نسبته 20 % من إجمالي المراكز الصحية ، كما أشار التقرير إلى تحسن التقييم لأداء 180 مركزا صحيا خلال شهر نوفمبر الماضي من أصل 500 مركز، كان تقييمها ضعيفا في أكتوبر الماضي، بما يمثل 36 %.

وبلغت المراكز الصحية التي حصلت على تقييم (ضعيف) في الرياض بلغت 119 مركزا، سجل 77 مركزا منها تحسنا بنسبة 65 %، فيما بلغ عدد المراكز الصحية الضعيفة في جدة 30 مركزا، تحسن منها 19 أي بنسبة 63 %.

فيما سجلت المراكز الصحية بالمدينة المنورة النسبة الأعلى في التحسن بنسبة 84 %، فيما كانت مراكز مدينة تبوك الأدنى تحسنا بين المدن بنسبة 7 %.