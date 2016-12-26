العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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500 منديل كشفي تاريخي لجمعية الكشافة

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500 منديل كشفي تاريخي لجمعية الكشافة
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الرياض – البلاد

قدم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، عضو اللجنة الكشفية العالمية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أكثر من 500 منديل كشفي لمناسبات عالمية وإقليمية ومحلية مختلفة ، كهدية منه تضاف لمقتنيات جمعية الكشافة ، من بينها مناديل ذات أهمية تاريخية في التاريخ الكشفي .

وأفاد الفهد ، أن هذه المناديل تعني بالنسبة له الكثير من حيث الذكرى للمشاركة في مناسباتها ، أو الإهداء من شخصيات بارزة على الساحة الكشفية العالمية ، وأنه يعتز كثيراً بالمناديل التي يتقلدها من أبنائه الكشافة والجوالة في مختلف المناسبات التي يحضرها ، مؤكداً أن تبرعه بها للجمعية يأتي للمساهمة في جمع المقتنيات الكشفية الذي بدأته الجمعية ، ولتكون رافداً للتأريخ الكشفي حيث يمكن الاستدلال من خلال كثير من تلك المناديل على تاريخ ومكان المناسبة .
ويُعد المنديل الكشفي ، أحد مميزات الزي الكشفي ، وقد ظهر أوائل القرن العشرين ، وأتى به مؤسس الحركة الكشفية بادل باول ، وتختلف المناديل في نوعيتها ومناسباتها؛ حيث تصنع للدلالة على المراحل الكشفية ، ولتخليد المناسبات الكشفية ، كما أن هناك منديلاً عالمياً موحداً خاصا بمن يحمل الشارة الخشبية فما فوق .

التصنيف: محليات

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