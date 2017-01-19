500 منشأة تستفيد من دعم بنك التنمية الاجتماعية

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جدة – البلاد

استفادت أكثر من 500 منشأة صغيرة من الدعم الذي قدمه لها بنك التنمية الاجتماعية، عبر مركز “دُلني” للأعمال التابع للبنك.

وتضمنت خدمات البنك التي قدمت لرواد ورائدات الأعمال، التدريب والاستشارات والإرشاد، عبر نخبة من الخبراء والمستشارين العالميين والمحليين، للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز عن الفترة من ابريل الماضي حتى الآن، فيما استفاد 92 من أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة بحسب التقرير، من برنامج” العودة إلى أساسيات الأعمال، الذي صُمم خصيصاً للوفاء باحتياجات المنشآت الصغيرة التي مضى على تأسيسها ما بين 3 – 7 سنوات في حين استفاد 283 من رواد ورائدات الأعمال من الدورات التدريبية

التي استمرت ليوم واحد إلى جانب تقديم المركز لـ 164 استشارة فنية لأصحاب المنشآت ، والمشاريع الريادية ، ليصل إجمالي المستفيدين من خدمات المركز حتى الآن 539 مستفيدا .