(5000) دولار ثمن مشاهدة حفل راشد الماجد في الكويت

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الكويت ــ وكالات

في ظاهرة وصفت بالنادرة قفزت أسعار تذكرة الحفل الخاص بالفنان السعودي راشد الماجد المقام بالكويت إلى اكثر 1500 دينار كويتي (ما يعادل 5000 دولار أميركي)، إذ يعد الرقم بالقياسي مقارنة بالحفلات التي أقيمت في المنطقة، لكن ذلك لم يمنع نفادها بالكامل قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة.

وقالت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان “هلا فبراير” إن الضغط كان كبيرا على تذاكر حفل الفنان، والتي نفدت فور طرحها على الإنترنت، ما دعاها للتفاوض مع الماجد على حفل ثان، لكنه اعتذر بسبب ازدحام جدوله بالمواعيد، ما ساهم بظاهرة السوق السوداء، إلى أن وصل سعر التذكرة إلى هذا الحد.وأضافت اللجنة إن سبب ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة السوق السوداء أن حفل الماجد يأتي بعد غياب طويل عن جمهوره في الكويت، منذ أكثر من 6 أعوام.راشد الماجد يشكل علامة فارقة في تاريخ الغناء الحديث ,ويعد واحدًا من درر الخليج الغنائية وأصواته المميزة ,الأمر الذي جعل الكثير من الخليجين يتابعونه بشغف.