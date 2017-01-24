العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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51 مليونًا مكافآت طلاب وطالبات عسير

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51 مليونًا مكافآت طلاب وطالبات عسير
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أبها-مرعي عسيري

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صرف 51 مليون ريال، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس التحفيظ ومعاهد التربية الخاصة ، وأبناء المعلمين المتوفين ، والمستفيدين والمستفيدات في مناطق الاغتراب ، والبيئة الجبلية .

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ علي صهفان، أن المكافآت تشمل الفترة من مطلع شهر رجب لعام 1437هــ ، إلى نهاية شهر صفر لعام 1438هــ ، داعيا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ .
يذكر أن إدارة خدمات الطلاب تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم .

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التصنيف: محليات

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