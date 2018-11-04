تدشين 55 خدمة عبر البلدية الإلكترونية .. غداً

يدشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، غداً ، خدمة بلدي”البلدية الإلكترونية”، بحضور عدد من الوزراء وأمناء المناطق ، وذلك في قاعة أبيكس للمؤتمرات والمعارض بمركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية في الرياض، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

وأوضح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي،أن الخدمة تسهم في تعزيز عمل القطاع البلدي تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير مجمل الخدمات للمستفيدين .

وبين أن بلدي ” البلدية الإلكترونية ” تعد أحد منجزات برنامج التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتمثل منصة يقدم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحدة بين 17 أمانة و370 بلدية ومركز خدمة من أصل 388 بلدية، وفق متطلبات ثابتة.

وأضاف أن “بلدي” تقدم الخدمات الإلكترونية للرخص البلدية بشكل مركزي ومنهجي يسهم في رفع الشفافية وتسهيل الإجراءات وقياس الأداء ومعالجة القصور حال ظهوره، كما تُمكِّن المستفيدين من متابعة طلباتهم ومعرفة حالتها والتغيرات والتحديثات عليها،

بالإضافة إلى استلام الرخص إلكترونياً.

وأشار مساعد وزير الشؤون البلدية للتخطيط والتطوير أن البوابة تقدم أيضاً خدمات إلكترونية للمقاولين والموردين، والتفاعل مع المواطنين ومقترحاتهم وبلاغاتهم، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي، وأدلة الاستخدام والخرائط الجغرافية،

ودليل الاشتراطات والمتطلبات الموحدة، علاوة على عمليات التوثيق الإلكتروني للمستخدمين من خلال منصة “ابشر” الخاصة بوزارة الداخلية.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل ضمن منظومة حكومية كبرى متكاملة في عملية التحول الرقمي وصولاً لرقمنة المعاملات كافة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمنصات الالكترونية وكذلك تقديم حزمة من الخدمات البلدية إلكترونياً بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويتخلل برنامج الحفل ندوة تناقش أهم جوانب التميز في البلدية الالكترونية، والأبعاد المحلية والعالمية لإطلاق البلدية الإلكترونية على مستوى التحول الرقمي في السعودية، وأبرز الآثار المتوقعة لها على البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى إسهامها في تحسين كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الأداء الحكومي، والإسهام في تحسين الامتثال لمتطلبات السلامة، والأثر الذي قد تحدثه من تغيير في حياة سكان المملكة.