محليات

55 مخالفة تتعلق بصيد الأسماك بـ 258 ألف ريال

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time21 / شعبان / 1439 هـ       7 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة, 55 مخالفة تقدر قيمتها بـ 258000 ريال، خلال النصف الأول من العام 1439هـ .

وبينت الوزارة أن المخالفات التي تستوجب العقوبة تندرج في صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان

واستخدام أدوات صيد مخالفة مثل استخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة

والصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة، والصيد داخل المناطق المحظور الصيد بها

حيث أن صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر ، والصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل الروبيان

والقبقب وأسماك الناجل والطرادي يعد من المخالفات التي تستوجب العقوبة.

abdulslam

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